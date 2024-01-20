Леонид Ярмольник объяснил, почему отказывается от званий заслуженного или народного артиста: «Они для меня ничего не значат»

«Я не против званий, я против того, что они обесценились. Они для меня ничего не значат. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. Сейчас у артиста должны быть две вещи, которые являются его достоинством и гордостью, — гонорар и любовь зрителей. Ничего больше артисту не надо», — заявил Леонид Исаакович.

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Также о добавил, что для него эти звания «деревянно-пластмассовые», пишет ТАСС. Он также рассказал, что даже в день рождения будет работать. Актер отметил, что ему регулярно присылают новые сценарии, но он предпочитает сниматься не больше двух раз в год. Ярмольник признался, что ему есть, чем гордится. Он выделил фильм «Одесса» Валерия Тодоровского, а также работу Андрея Смирнова «За нас с вами».