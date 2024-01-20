Зепюр Брутян похвасталась новым достижением сынишки Микаэля: «Уже встаем сами»

Актриса Зепюр Брутян в 2023 году впервые стала мамой. Она подарила мужу, звезде сериала «Мажор» Павлу Прилучному сына. Назвали Микаэлем, для актера это уже третий ребенок – от брака с Агатой Муцениеце у него сын Тимофей и дочь Мия. Кроха растет не по дням, а по часам, и уже в апреле ему исполнится годик.

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Звездные родители все свободное время посвящают семье. Брутян стремится засвидетельствовать все новые достижения сынишки и на этот раз похвасталась, что он уже самостоятельно встает на ноги.

«Как ты стоишь? Вот так! Молодец, молодец, мой пупсик! Какой ты у меня умничка! Мы уже встаем сами и держимся за бортики», - комментировала актриса процесс и сняла на видео.

Лица Микаэля родители до сих пор не показали. Хотя осенью уже покрестили мальчика. Судя по всему, они сделают это в первый день рождения.