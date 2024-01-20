Кристина Асмус проболталась, что у Милоша Биковича родился сын

Актриса Кристина Асмус публично поздравила коллегу Милоша Биковича с прошедшим днем рождения. Главному сербскому красавчику российского кино исполнилось 36. И в своем поздравлении адресант так разошлась, что рассекретила пол ребенка, недавно родившегося в семье Биковича.

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Перечисляя достоинства и качества Милоша, Кристина призналась, что Бикович для нее – редкое исключение среди происходящих вокруг «личностных разложений».

«Человечище. Будь всегда в контакте со своей интуицией. И самое главное - с рождением сына! Счастлива за вас неимоверно!» - написала актриса.

Так поклонники узнали, что первенцем Биковича стал сын. Родила ему малыша модель Иванка Малич в одной из частных клиник Белграда. Имя крохи пара держит в секрете.