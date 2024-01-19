Леонид Ярмольник посоветовал Никите Кологривому уйти из профессии: «Его жалко»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый далеко зашел в своих критических замечаниях по поводу актеров. От него досталось не только ровесникам и более юным актерам, но и настоящим мэтрам, которых уже нет в живых.

Никита Кологривый нелестно отозвался о работах, в частности, Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского в кино.

Известный артист Леонид Ярмольник, который был лично знаком с обоими покойными актерами, дал понять, что выражения Кологривого его, мягко говоря, удивляют. Ярмольник назвал молодого артиста дураком и посоветовал ему уйти из профессии, раз он не может видеть очевидного в людях.

«Если, занимаясь профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией», - отметил Леонид Ярмольник.

Ярмольник добавил, что Кологривый должен это сделать как раз ради того, чтобы его не сравнивали с Абдуловым и Смоктуновским.

По материалам ТАСС

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