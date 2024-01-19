Певица Анна Асти с мужем покинула Россию

Популярная вокалистка Анна Асти покинула Россию практически сразу после участия в обернувшейся громким скандалом вечеринке Насти Ивлеевой. Анна Асти развлекала гостей Ивлеевой своими хитами. Но это выступление стало последним, после него последовала череда отмен концертом Анны Асти.

Так что, звезда решила временно покинуть Россию и переждать сложный период за ее пределами. Как стало известно, вместе с Анной Асти из России уехал и ее супруг.

Анна Асти, как сообщается, вернется в страну не раньше марта. Певица планирует давать частные концерты. Кстати, ценник у Анны Асти после вечеринки у Насти Ивлеевой опустился. До вечеринки Асти пела за 10 миллионов рублей, теперь согласна делать тоже самое, но за семь миллионов рублей.

По материалам телеграм-канала Mash

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