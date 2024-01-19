Адвокат Сенина рассказала о наказании для задержанного актера Руденко: «Можно рассчитывать не только на условный срок»

Известный адвокат Елена Сенина оценила ситуацию, в которой оказался известный актер Анатолий Руденко. Артист был задержан сотрудниками ДПС, при осмотре у него был обнаружен пакет с запрещенным веществом.

Теперь Анатолию Руденко предстоит суд и наказание. По словам Елены Сениной, хранение наркотиков относится к преступлению средней тяжести. Статья уголовного кодекса, под которую попадает совершенное Анатолием Руденко, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или же назначение штрафа до сорока тысяч рублей и отправка на исправительные работы.

По словам юриста, суд будет учитывать все обстоятельства, включая характеристику обвиняемого, признание вины и степень раскаяния в совершенном.

Адвокат Елена Сенина полагает, что Анатолий Руденко в колонии вряд ли окажется, но вот судимости ему избежать уже не получится.

«Можно рассчитывать не только на условный срок, но и на штраф. Но штраф уголовный, предполагающий наличие судимости», - заключила юрист.

По материалам kp.ru

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