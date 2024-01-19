Певица Лолита вспомнила, как ее маму отменили в советские времена: «Все записи были размагничены и стерты»

Накануне, 18 января, отмечала свой день рождения мама известной певицы Лолиты Милявской. Алле Дмитриевне исполнился 81 год. Одним из подарков для мамы Лолиты в ее праздник стала раритетная запись, которая была сделана полвека назад.

Алла Дмитриевна - прекрасная вокалистка, она записала несколько роскошных песен. Но записи, увы, не сохранились.

«Все ее записи были размагничены и стерты по чьему-то приказу после эмиграции моего папы в 1974 году из УССР в Израиль», - поделилась Лолита Милявская.

Но одну все-таки удалось спасти. Сотрудница радиокомпании спрятала ленту с записью песни «Элегия» и вынесла ее за пределы радиостанции. Композиция прозвучала в день рождения мамы Лолиты. Слушая свой голос спустя полвека, Алла Дмитриевна расплакалась.