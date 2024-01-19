Певица Лолита вспомнила, как ее маму отменили в советские времена: «Все записи были размагничены и стерты»

Певица Лолита Милявская сумела найти единственную запись мамы на радио. Фото: Global Look Press

Певица Лолита Милявская поделилась грустной семейной историей.

Накануне, 18 января, отмечала свой день рождения мама известной певицы Лолиты Милявской. Алле Дмитриевне исполнился 81 год. Одним из подарков для мамы Лолиты в ее праздник стала раритетная запись, которая была сделана полвека назад.

Алла Дмитриевна - прекрасная вокалистка, она записала несколько роскошных песен. Но записи, увы, не сохранились. 

«Все ее записи были размагничены и стерты по чьему-то приказу после эмиграции моего папы в 1974 году из УССР в Израиль», - поделилась Лолита Милявская.

Но одну все-таки удалось спасти. Сотрудница радиокомпании спрятала ленту с записью песни «Элегия» и вынесла ее за пределы радиостанции. Композиция прозвучала в день рождения мамы Лолиты. Слушая свой голос спустя полвека, Алла Дмитриевна расплакалась.

Мама Лолиты прослезилась. Фото: скрин соцсети Лолиты Милявской

«Спасибо, что мы могли мамочку порадовать этой обновленной записью! Она не слышала ее много лет. Мамочка, пожалуйста, живи долго, ты так мне нужна! И Евочке, и Санечке!» - пожелала Лолита Милявская маме.

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