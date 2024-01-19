78-летняя актриса из «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Селезнева готовится выйти на сцену после болезни

78-летняя актриса Наталья Селезнева, звезда комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» сразу после новогодних праздников слегла с ковидом. Сейчас актриса лечится дома и полна уверенности в том, что в ближайшее время выйдет на сцену.

«Пока лечусь дома. Но когда выздоровею, с удовольствием снова выйду на сцену», - поделилась Наталья Селезнева.

Ковид - не единственная напасть, одолевшая именитую актрису. Некоторое время назад Наталья Селезнева еще и перенесла две операции на ноге по замене суставов на колене и на бедре.

На операционный стол Наталье Селезневой пришлось лечь после неудачного падения. Но сейчас все позади. По признанию Натальи Селезневой, передвигается она самостоятельно и вполне уверенно. Даже по лестнице подняться ей не составляет труда.

Сейчас актриса мечтает о репетициях, работе над постановкой какой-нибудь новой пьесы.

По материалам kp.ru

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