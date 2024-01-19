Андрей Разин считает, что задержанный полицией Анатолий Руденко пострадал из-за его проклятия: «Мне очень жаль»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, практически уверен, что его проклятие сработало. Сразу после концерта памяти Юрия Шатунова, который прошел в октябре прошлого года, Разин набросился на участников мероприятия, пообещав каждому какие-то неприятности.

И они, действительно, начали случаться. В числе тех, кого затронули напасти, оказался и актер Анатолий Руденко. Его, напомним, задержала полиция с пакетиком запрещенных веществ.

Андрей Разин считает, что случившиеся с Руденко - не что иное, как результат его участия в мероприятии, посвященном памяти покойного вокалиста Юрия Шатунова.

«Мне очень жаль Руденко, я ему говорил не ходи туда, потому что там все опять подстава», - высказался Андрей Разин в своем микроблоге.

Напомним, после участия в концерте пострадала певица Татьяна Буланова, она чуть не упала со сцены, запутавшись в наряде. Начались проблемы в семье телеведущей Леры Кудрявцевой, которая вела концерт памяти Шатунова. Знаменитость объявила на днях, что ушла от мужа из-за его тяги к спиртному. Певица Лолита лишилась выступлений. Правда, она не принимала участие в мероприятии, но высказывалась в поддержку артистов после наезда на них Разина.

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