Андрей Разин считает, что задержанный полицией Анатолий Руденко пострадал из-за его проклятия: «Мне очень жаль»

Андрей Разин уверен, что артисты страдают из-за участия в концерте памяти Юрия Шатунова. Фото: Анатолий Жданов/«КП»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин прокомментировал задержание полицией актера Анатолия Руденко.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, практически уверен, что его проклятие сработало. Сразу после концерта памяти Юрия Шатунова, который прошел в октябре прошлого года, Разин набросился на участников мероприятия, пообещав каждому какие-то неприятности.

И они, действительно, начали случаться. В числе тех, кого затронули напасти, оказался и актер Анатолий Руденко. Его, напомним, задержала полиция с пакетиком запрещенных веществ.

Андрей Разин считает, что случившиеся с Руденко - не что иное, как результат его участия в мероприятии, посвященном памяти покойного вокалиста Юрия Шатунова.

«Мне очень жаль Руденко, я ему говорил не ходи туда, потому что там все опять подстава», - высказался Андрей Разин в своем микроблоге.

Напомним, после участия в концерте пострадала певица Татьяна Буланова, она чуть не упала со сцены, запутавшись в наряде. Начались проблемы в семье телеведущей Леры Кудрявцевой, которая вела концерт памяти Шатунова. Знаменитость объявила на днях, что ушла от мужа из-за его тяги к спиртному. Певица Лолита лишилась выступлений. Правда, она не принимала участие в мероприятии, но высказывалась в поддержку артистов после наезда на них Разина.

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