Юлия Салибекова из «Дома-2» отметила Крещение прогулкой босиком по снегу

Юлия Салибекова тут же нарвалась на шквал критических высказываний в свой адрес. Фото: соцсети Юлия Салибекова.

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова поделилась видео, на котором запечатлена прогуливающейся в халатике и босиком по снегу.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова поделилась в микроблоге кадрами, которые вызвали возмущение у ее подписчиц. Мама троих сыновей в кипенно белом вафельном халатике прогулялась по снегу босиком, давая понять, что идет к проруби.

Юлия Салибекова устроила дефиле в канун православного праздника - Крещения и заодно поздравила всех с этим событием.

«Дорогие, с Крещением вас! Пусть Господь бережет каждого из вас, очищает нас всех», - обратилась Юлия Салибекова к подписчикам.

Юлия Салибекова нарядилась на Крещение в белый халат. Фото: скрин видео соцсети Юлии Салибековой

Но подписчики отреагировали не на поздравления Салибековой, а на видеоряд, который показался им неуместным. Юлию тут же подвергли критике за поведение.

«Блин, как еще бачату не станцевала. Это святой праздник, девушка», - напомнила happy__madam.

«Я думала, в прорубь», - высказалась irinavishnevskaya_muah.

«Мне кажется, это традиция верующих людей в Крещение как бы не предполагает под собой показушные выступления с походкой модели и воздушными поцелуями. Окунулась 3 раза, вынырнула… и достаточно», - считает svetik307.

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