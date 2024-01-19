Юлия Салибекова из «Дома-2» отметила Крещение прогулкой босиком по снегу

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова поделилась в микроблоге кадрами, которые вызвали возмущение у ее подписчиц. Мама троих сыновей в кипенно белом вафельном халатике прогулялась по снегу босиком, давая понять, что идет к проруби.

Юлия Салибекова устроила дефиле в канун православного праздника - Крещения и заодно поздравила всех с этим событием.