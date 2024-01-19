Юлия Салибекова из «Дома-2» отметила Крещение прогулкой босиком по снегу

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова поделилась в микроблоге кадрами, которые вызвали возмущение у ее подписчиц. Мама троих сыновей в кипенно белом вафельном халатике прогулялась по снегу босиком, давая понять, что идет к проруби.
Юлия Салибекова устроила дефиле в канун православного праздника - Крещения и заодно поздравила всех с этим событием.
«Дорогие, с Крещением вас! Пусть Господь бережет каждого из вас, очищает нас всех», - обратилась Юлия Салибекова к подписчикам.
Юлия Салибекова нарядилась на Крещение в белый халат. Фото: скрин видео соцсети Юлии Салибековой
Но подписчики отреагировали не на поздравления Салибековой, а на видеоряд, который показался им неуместным. Юлию тут же подвергли критике за поведение.
«Блин, как еще бачату не станцевала. Это святой праздник, девушка», - напомнила happy__madam.
«Я думала, в прорубь», - высказалась irinavishnevskaya_muah.
«Мне кажется, это традиция верующих людей в Крещение как бы не предполагает под собой показушные выступления с походкой модели и воздушными поцелуями. Окунулась 3 раза, вынырнула… и достаточно», - считает svetik307.