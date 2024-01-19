Фахрийе Эвджен о годовалом сыне от Бурака Озчивита: «Мой маленький принц»

Турецкая актриса Фахрийе Эвджен, жена звезды турецкого сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита поделилась в микроблоге снимками, на которых предстала с младшим сыном Керемом на руках.

«Мой маленький принц», - подписала кадры Фахрийе Эвджен.

Накануне, 18 января, маленькому Керему исполнился год. Фахрийе Эвджен в этот день посвятила сыну трогательный пост в микроблоге.

«Год назад в этот день родился Керем. Мой пахнущий цветами сын, который освещает меня, когда я смотрю на него, уносит мой разум своей улыбкой, распускает цветы внутри меня, когда я чувствую его запах. С днем рождения, мой любимый, поздравляю тебя! Я так тебя люблю», - написала Фахрийе Эвджен.

Напомним, Керем - второй ребенок звезд турецких фильмов Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита. У пары есть еще старший сын Каран. Малышу в апреле исполнится пять лет.

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