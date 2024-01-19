Сергей Соседов о новых выпусках шоу «За гранью» с Тимуром Еремеевым: «Не буду их смотреть демонстративно»

Ранее Тимур Еремеев признался, что следил за выпусками шоу «За гранью». Телеведущий дал понять, что проект был интересен ему с момента выхода в эфир. Похоже, что Еремеев нисколько не обижен на Сергея Соседова за критику в свой адрес. Кроме того, слова экс-ведущего программы только подхлестнули интерес публики к этому шоу. Еремеев пояснил, что много работал со стилистом, чтобы его образ на площадке отличался от того, который он демонстрирует в программе «Звезды сошлись».

По материалам starhit.ru

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