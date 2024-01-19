Сергей Соседов о новых выпусках шоу «За гранью» с Тимуром Еремеевым: «Не буду их смотреть демонстративно»

На телеканале НТВ вышли в эфир первые выпуски шоу «За гранью» с новым ведущим. С недавних пор программу вместо музыкального критика Сергея Соседова ведет актер Тимур Еремеев.
Сергей Соседов признался, что ему не хочется видеть, как изменилось шоу с приходом нового модератора. Свежие выпуски шоу «За гранью» Сергей Соседов смотреть отказывается.
«И не буду их смотреть демонстративно. Более того, я выпуски с собой-то смотрел очень редко, открою вам страшную тайну», — поделился Сергей Соседов.
Тимуру Еремееву нелегко, телезрители сравнивают его с прежним ведущим шоу. Фото: Global Look Press
Ранее Тимур Еремеев признался, что следил за выпусками шоу «За гранью». Телеведущий дал понять, что проект был интересен ему с момента выхода в эфир. Похоже, что Еремеев нисколько не обижен на Сергея Соседова за критику в свой адрес. Кроме того, слова экс-ведущего программы только подхлестнули интерес публики к этому шоу. Еремеев пояснил, что много работал со стилистом, чтобы его образ на площадке отличался от того, который он демонстрирует в программе «Звезды сошлись».
По материалам starhit.ru