Музыкант Стас Барецкий: «Слезам» Лолиты и Киркорова я не верю. Они — матерые волки, которые в шоу-бизнесе видели все»

Скоро уже месяц с того момента, как отгремело самое заметное светское событие прошлого года — вечеринка Насти Ивлеевой, куда по дресс-коду гости должны были приходить практически неодетыми. Тусовка обернулась мощным скандалом с отменой выступлений артистов и их публичными и довольно унизительными извинениями.

В искренность раскаяния звезд поверили, прямо скажем, немногие. Так, музыкант Стас Барецкий дал понять, что слова звезд шоу-бизнеса — это вода.

«В «слезы» Лолиты и Киркорова я, конечно же, как и сотни тысяч людей в нашей стране, не верю, — говорит Стас. — Они — матерые волки, которые за годы работы в шоу-бизнесе видели все», — заявил Стас Барецкий.

По словам Барецкого, куда убедительнее было бы, например, если бы Филипп Киркоров заявил, что недостоин звания народного артиста России. Того факта, что Киркоров и Лолита дают деньги на благотворительность, Барецкий тоже считает недостаточным.

В его версии, все нужно доказывать только поступками. Например, Лолите Барецкий предложил пойти поработать санитаркой, чтобы заслужить прощение после вечеринки у Ивлеевой.

«Тем более что она себя позиционирует как простая русская женщина из народа — полы сама моет», — добавил Стас Барецкий.

По материалам MK.RU

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