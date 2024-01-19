Максим Галкин* сообщил, что все билеты на его концерт в Вильнюсе проданы

Шоумен Максим Галкин* вышел на связь с подписчиками своего микроблога и радостно оповестил их о том, что все билеты на его концерт в Вильнюсе проданы.

Пародист решил, что задержится в столице Литвы еще на один день. Точнее, приедет туда раньше. Теперь Максим Галкин* намерен дать в Вильнюсе два концерта. Ранее планировалось, что выступление состоится только 6 марта, а теперь Максим Галкин* готов выступить еще и 5 марта.

«Спешите купить билеты, потому что они тоже быстро раскупаются на дополнительный концерт. Дорогие литовские зрители, до встречи на концертах в Литве!» — предупредил Галкин* поклонников.

Напомним, ранее были отменены концерты Максима Галкина* в Таиланде.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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