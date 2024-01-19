Концерт Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращений активистов

Концерт певицы Кристины Орбакайте отменен в столице Бурятии, городе Улан-Удэ. Местные власти пошли навстречу местным общественникам, которые несколько дней назад заявили, что не желают видеть в своем городе популярную вокалистку Кристину Орбакайте.

«Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», - говорится в официальном сообщении Министерства спорта и молодежной политики республики Бурятия.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте планировала представить в столице Бурятии концертную программу под названием «На бис!» 13 марта 2024 года.

Но узнавшие об этом общественники, подняли шум, в соцсетях было размещено заявление с требованием отменить выступление Кристины Орбакайте перед местными фанатами. Власти решили прислушаться к мнению активистов. Концерт не состоится.

По материалам ТАСС

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