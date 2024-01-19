Волочкова привлекла адвоката, чтобы наказать тех, кто распространил в Сети видео ее танца с Джигурдой

Анастасия Волочкова вместе со своим адвокатом намерена добиться справедливости. Бывшая прима-балерина Большого театра была глубоко оскорблена тем, что в Сеть слили ее видео танцев с Никитой Джигурдой. Знаменитость намерена наказать виновных.

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«Сегодня с моим адвокатом Романом Поповым мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят правоохранительные органы», - заявила Волочкова.

Ранее балерина подозревала в сливе видео самого Никиту Джигурду. Но потом Анастасия Волочкова поняла, что актер не имеет к этой истории никакого отношения. Судя по всему с давним другом балерина уже помирилась.