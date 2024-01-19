Мрачный принц Уильям навестил Кейт Миддлтон в госпитале после операции

Не так давно стало известно о том, что Кейт Миддлтон была вынуждена пойти на госпитализацию. Информацию об этом монаршая семья тщательно скрывала, как и все подробности о самочувствии жены принца Уильяма. Однако папарацци все-таки сумели получить снимки мужа герцогини Кембриджской, который приехал навестить свою вторую половинку в госпитале. Издание Et online поделилось первыми кадрами, на которых был запечатлен сын леди Дианы в весьма мрачном виде.
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Принца Уильяма сняли за рулем авто. Фото: Global Look Press
Кстати, принц Уильям сам доехал до клиники, именно он сидел за рулем авто. Рядом с мужем Кейт Миддлтон никого не было. Принц Уильям приехал проведать жену один, без детей: 10-летнего принца Джорджа, восьмилетнюю принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Луи к маме, судя по всему, не пустили.
О том, как сейчас себя чувствует герцогиня Кембриджская, не сообщается. Источники давали лишь общие сведения относительно перенесенной ею операции. Описывается хирургическое вмешательство так: «Операция на брюшной полости». Провести в больнице Кейт Миддлтон может до двух недель. Точный диагноз, который медики поставили герцогине, также не разглашается.
По материалам 7days