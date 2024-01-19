Лолита Милявская после вечеринки у Насти Ивлеевой нашла утешение рядом с дочкой Евой: «Больше снимать ничего не буду!»

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица лишилась нескольких концертов, а вместе с ними и заработков.

Лолита Милявская попала в опалу после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певица по итогу осталась без концертов. Милявскую попросту стали всюду «отменять». Однако артистка не унывает и заявляет, что постепенно привыкает к новому амплуа — пенсионерки. Многие звезды, которые также оказались в числе тех, кто пришел на тусовку Ивлеевой в клуб «Мутабор», считают, что отходчивая российская публика все же простит участников вечеринки, и те снова будут блистать на ТВ и давать концерты в регионах.

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Лолита Милявская проводит время с близкими. Фото: соцсети, скриншот 

Лолита Милявская решила пока уйти в тень. Певица нашла утешение в семье. В своем микроблоге Милявская поделилась свежими кадрами семейных застолий. Лолита дала понять, что ей хочется провести время с близкими, немного отдохнуть и восстановить силы.

«Ничего снимать больше не буду! Просто хочу провести время с семьей, без телефона», — заверила певица.

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