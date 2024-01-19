Волочкова раскрыла реакцию дочери Ариадны на ее танцы с Джигурдой: «Это быдло пишет»

Анастасия Волочкова решилась созвать пресс-конференцию, чтобы расставить все точки над «и» в истории с танцами с Никитой Джигурдой. Кто-то слил в Сеть кадры домашней видеосъемки, на которых бывшая прима-балерина танцует с мужем Марины Анисиной. Сама Волочкова недоумевает, почему это видео вызвало такой ажиотаж. Балерина заверила, что обладает роскошными данными, восхитительной фигурой и может делать в своем доме все что ей хочется. На слова общественности о том, что творчество балерины нужно отменить, Анастасия Волочкова заверила, что даже без концертных площадок будет показывать свои шпагаты пусть и в чистом поле.

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Поначалу артистка считала, что видео слил именно Никиту Джигурда. Позже Анастасия Волочкова убедилась, что он этого не делал. Кстати, кадры были сняты еще в прошлом году, однако в Сеть они попали только недавно.

Рассекретила экс-прима балерина и то, как на всю эту историю смотрит ее дочка Ариадна. Девочка уже давно живет с мачехой Еленой Николаевой и отцом бизнесменом Игорем Вдовиным.

Ариадна поддержала звездную маму, посоветовав ей не обращать внимание на хейтеров.