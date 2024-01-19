Пригожин сделал новое заявление о Сташевском: «Нужен продюсер, который будет подталкивать»

Популярный в 90-х годах певец Влад Сташевский уже несколько раз предпринимал попытку «перезапустить» свое творчество и вернуться на сцену. Но пока безрезультатно. Ничего дельного из этого не вышло. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что артист не справится с этим сам, ему нужно надежное плечо. Человек, который вытянет его из трясины, вернет былую популярность, будет подстегивать и заставлять работать.

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Иосиф Пригожин уверен, что популярность Влада Сташевского на эстраде стала падать из-за отсутствия продюсерской поддержки. Позже артист и вовсе пропал из поля зрения.

Муж певицы Валерии пояснил, что некоторым звездам отечественной сцены, таким как Филипп Киркоров, не нужен человек, который будет толкать их вперед. Короля поп-сцены Иосиф Пригожин назвал машиной, которая всегда впереди. А вот Влад Сташевский нуждается в поддержке.

«Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать и двигать», — заверил Пригожин.

По материалам News.ru