Хоккеист Анисин - про развод Кудрявцевой и Макарова: «Не слышал, чтобы «Макар» был алкоголиком»

Развод Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым, о котором телеведущая сообщила лично, по сей день активно обсуждают неравнодушные. Людей взволновало, что причиной распада семьи стал алкоголь, о чем сообщила блондинка. Люди сразу же посчитали, что хоккеист стал прикладываться к бутылке, и именно поэтому теледива от него ушла.

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Но знающий Макарова чемпион мира, Европы и СССР по хоккею Вячеслав Анисин сомневается, что Игорь страдает от зависимости. Об этом он прямо заявил в интервью сайту «Москва Онлайн». Также он порассуждал о распаде семьи.

«Я никогда в хоккейном мире не слышал о том, чтобы «Макар» был алкоголиком. Чужая семья потемки. И никто не может сказать, почему все же случился разлад», - высказался Анисин.

Также хоккеист предположил, что расставание Кудрявцевой и Макарова могло произойти из-за того, что спортсмен профессионально завершил карьеру и теперь не работает, в отличие от жены. А вот разницу в возрасте супругов он не считает причиной развода.