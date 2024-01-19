Агата Муцениеце по возвращении из Таиланда первым делом забрала детей от отца и мачехи

Актриса Агата Муцениеце вернулась из отпуска, который провела в Таиланде в компании своего нового бойфренда. Детей она оставляла с отцом Павлом Прилучным и его женой. И первым делом, по прилете в Москву, звездная мама поспешила забрать сына и дочку.

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Муцениеце показала, как ее встретили наследники. Они с криками и визгами напрыгнули на свою маму, по которой успели сильно соскучиться. График Агаты достаточно плотный, поэтому отпрыски часто остаются у отца с мачехой. Сейчас они тоже успели побывать за границей - папа с мачехой свозили их в Дубай.

Напомним, Муцениеце развелась с Прилучным в 2020 году. 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия остались жить с матерью, но их общению с отцом и мачехой Агата не препятствует.