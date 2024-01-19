Бывший муж Ивлеевой рэпер Элджей после «голой» вечеринки открестился от Анны Асти и покинул Россию

Бывший муж Насти Ивлеевой рэпер Элджей, настоящее имя которого - Алексей Узенюк, решил максимально дистанцироваться от истории с «голой» вечеринкой. Он поспешил выйти из лейбла Анны Асти, который она основала осенью 2023 года с названием Fenix Music Label, и покинул Россию.

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По данным Telegram-канала SHOT, Элджей в январе улетел в Таиланд, где планирует переждать бурю, развернувшуюся после «голой» вечеринки, которую закатила его экс-жена, и из-за которой у многих артистов начались серьезные проблемы. Асти выступала на том злополучном мероприятии, после чего ее карьера пошла под откос – отменился новогодний концерт, активисты призвали лишить ее российского гражданства.

Сообщается, что при букинге Элджея на корпоративы его менеджер теперь спешит уточнять, что к лейблу Асти рэпер не причастен. Кстати, выступление артиста обойдется заказчику в 4 мл рублей.

Напомним, с Ивлеевой Элджей развелся два года назад. В браке пара была с 2019 года.