Мать задержанного Анатолия Руденко считает, что его подставили: «У него безупречная репутация»

Звезду сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко накануне задержали в Москве с запрещенным веществом. Новость шокировала общественность, ведь ранее ни в каких подобных передрягах актер не был замечен. Тем не менее, наркотик при обыске был обнаружен у знаменитости в нижнем белье.

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Мать актера не верит, что ее сын мог принимать запрещенные вещества, поэтому найти их у него явно не могли. Любовь Руденко назвала случившееся «полным фейком» и считает, что его подставили враги,

«У него безупречная репутация», - заявила мать.

Как пояснил сам Руденко, пакетик с неизвестным веществом он нашел, когда выгуливал собаку. Подумал, что это какой-то яд, и решил подобрать, чтобы питомец не отравился.

По материалам РЕН-ТВ