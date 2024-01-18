Легостаев признался, что Пугачева устроила для него тайное свидание с возлюбленной на «Фабрике звезд»

По словам Константина, певица смогла сделать так, чтобы он записал песню «Расскажи, как любить» именно в ее студии. Но лишь потом он понял, для чего артистка это сделала.

«Она говорит: ''Кость, напиши мне тональность на бумажке, пожалуйста''. Дает мне ручку и бумажку. Думаю, странно. А там написано: ''Напиши мне номер своей Ольги''. Мы же не можем там в открытую говорить, микрофончики висят», — пояснил артист в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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А когда настал тот самый день, то в студии его встретила возлюбленная Ольга. Они не только там смогли провести время вместе. Пугачева еще и свозила их в отель.

«Надо уже ехать обратно. И Алла Борисовна говорит: ''Кость, сейчас едем в гостиницу. У вас с Ольгой 3 часа''», – рассказал Легостаев.

Он признался, что потом даже женился на своей избраннице, но спустя время они расстались.