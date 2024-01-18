«Адам – копия папы»: россиян умилили редкие фото сына и дочки певицы Кети Топурии от разных мужей

Кети Топурия привыкла много работать. Солистка группы «А’Студио» в декабре активно снималась для новогодних шоу. А вот в январе она устроила семейный отпуск. Примечательно, что певица выбрала Сейшелы, где можно уединится и отдохнуть от городской суеты.
С ней проводит время муж Лев Деньгов, а также дети: дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом и сын Адам от нынешнего мужа. Своего младшего наследника артистка обычно скрывает. Но на этот раз она выложила редкие фото с курорта.
Снчала Кети выложила видео, на котором запечатлен младший наследник. Мальчик сидел на пляже в футболке и шортах салатового цвета. Адам, которому скоро исполнится три года, ковырялся в песке, копая ямку. Он не взял с собой даже грушки.
Певица не стала показывать его лицо, но позволила разглядеть кудрявые локоны и профиль с аккуратным носиком. Сама Топурия на острове купалась и загорала. Она взяла с собой летние наряды и купальники.
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Потом артистка в пудровом платье запечатлелась с детьми. Оливия была в белом легком платье и с распущенными волосами. Восьмилетняя девочка красовалась на пляже под пальмой. А Кети поправляла наряд сына. Она улыбнулась, когда посмотрела на свою наследницу от Гейхмана.
Россиян умилили кадры. Многие отметили, что разглядели черты лица Адама. Они считают, что он пошел в отца.
«Какой ангел! Кучеряшки умилительные! А этот носик!» – заявила toda_elf.
«Классные душевные фото», – высказалась _curanatura_.
«Адам – копия папы», – посчитала Allaguttt.
«Какое красивое место, и вы какая красивая!» – сказала iraidaboyanov.
Кети Топурия регулярно возит детей на море. Фото: соцсети Кети Топурии
Примечательно, что Топурию заподозрили в третьей беременности. Она была в силуэтном платье, которое подчеркнул ее фигуру и загар. Внимательные подписчики заметили, что у певицы выпирает животик.
«Ну очевидно, за третьим пошли» – отметила zorg_111133.
«Да, животик видно», – согласилась lapteva5161.
А некоторые посчитали, что артистка использовала фотошоп.
Кети Топурия часто наряжает детей в фемили луки. Фото: соцсети Кети Топурии
К слову, Кети не раз признавалась, что хочет стать многодетной мамой. Она радовалась, когда у нее появился второй ребенок. Артистка мечтает о том, чтобы у нее было трое детей. Однако пока она не реагирует на подозрения фанатов.
В прошлый раз ей удавалось скрывать беременность, так как она носила объемные наряды оверсайз. Певица уже на последних сроках рассекретила свою беременность. Возможно, что она снова захочет молчать до последнего. Но пока никаких официальных заявлений звезда не делала.
Кети Топурия и Лев Деньгов вместе больше трех лет. Фото: соцсети Кети Топурии
Напомним, что у Деньгова тоже есть дети от прошлых отношений. У него растут сын Леонид и дочка Шошанна от Анны Гузбанд. Дипломат поддерживает с ними общение. Не раз он брал наследников с собой в поездки вместе с Топурией. Певица нашла с ними общих язык еще, когда только познакомилась с будущим мужем. Артистка рада тому, что их дети с мужем ладят между собой.