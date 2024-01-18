«Адам – копия папы»: россиян умилили редкие фото сына и дочки певицы Кети Топурии от разных мужей

Кети Топурия привыкла много работать. Солистка группы «А’Студио» в декабре активно снималась для новогодних шоу. А вот в январе она устроила семейный отпуск. Примечательно, что певица выбрала Сейшелы, где можно уединится и отдохнуть от городской суеты.

С ней проводит время муж Лев Деньгов, а также дети: дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом и сын Адам от нынешнего мужа. Своего младшего наследника артистка обычно скрывает. Но на этот раз она выложила редкие фото с курорта.