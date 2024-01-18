Анна Михалкова призналась, что воспитывает дочку и сыновей по-разному: «Лида дает мне пожить»

«Старшие выросли. Лида дает пока мне пожить, потому что ей только 10 лет. В ожидании только переходного возраста я существую. Очень по-разному мы с Альбертом их воспитываем, оказалось. Когда ты рожаешь в 20 лет, эти требования, которые ты предъявляешь. С возрастом ты понимаешь, что жизнь немножко другая. Старший мне все время говорит: "Да что это такое! Да почему вы ей все разрешаете! Почему вы ее не воспитываете!"

Вот эти все строгости, которые тоже нужны. Но когда ты рожаешь в осознанном возрасте, то понимаешь, что все это так быстро и недолго, что надо просто получить друг от друга удовольствие. И н надо пытаться впихнуть все, что ты сам не смог осовоть, в ребенка. Сейчас хороший период. Пока я для своего ребенка авторитет. Все хочется делать вместе.

А Сережа учится во ВГИКе. В этом году должен закончить. И мы посмотрим, что будет дальше. Я очень аккуратна в суждениях. Он человек очень одаренный», – высказалась Михалкова.