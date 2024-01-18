Анна Михалкова призналась, что воспитывает дочку и сыновей по-разному: «Лида дает мне пожить»

Анна Михалкова воспитывает троих детей с мужем Альбертом Баковым. Фото: кадр из передачи «Кино в деталях»

Анна Михалкова рассказала, что к младшей дочек относится более мягко.

Анна Михалкова посетила передачу «Кино в деталях». Она побседовала с Федором Бондарчуком не только о кино и своих новых ролях. Актриса рассказала про своих детей. У нее есть 23-летний сын Андрей, 22-летний Сергей, а также дочка Лида, которой 10 лет. 

По словам звезды, она сама лишь недавно поняла, что воспитывает младшею наследницу совсем иначе. Из-за этого возмущаются сыновья. Однако она считает, что тут еще важно, в каком возрасте женщина рожает ребенка. 

«Старшие выросли. Лида дает пока мне пожить, потому что ей только 10 лет. В ожидании только переходного возраста я существую. Очень по-разному мы с Альбертом их воспитываем, оказалось. Когда ты рожаешь в 20 лет, эти требования, которые ты предъявляешь. С возрастом ты понимаешь, что жизнь немножко другая. Старший мне все время говорит: "Да что это такое! Да почему вы ей все разрешаете! Почему вы ее не воспитываете!" 

Вот эти все строгости, которые тоже нужны. Но когда ты рожаешь в осознанном возрасте, то понимаешь, что все это так быстро и недолго, что надо просто получить друг от друга удовольствие. И н надо пытаться впихнуть все, что ты сам не смог осовоть, в ребенка. Сейчас хороший период. Пока я для своего ребенка авторитет. Все хочется делать вместе. 

А Сережа учится во ВГИКе. В этом году должен закончить. И мы посмотрим, что будет дальше. Я очень аккуратна в суждениях. Он человек очень одаренный», – высказалась Михалкова. 

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Бондарчук отметил, что ее сын скоро станет его коллегой. Он также заявил, что хочет встреться с Анной на съемках в скором времени. 

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