87-летний актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов стал отшельником на острове

В последнее время стало появляться разные новости об Алексее Нилове, который снимался в сериале «Улица разбитых фонарей». Он рассказал, что все слухи о нем не правда.
Также актер признался, что поменял жизнь его отец Геннадий Нилов, который был советской знаменитостью. Именно он сыграл с Андреем Мироновым в фильме «Три плюс два». Оказалось, что теперь артист стал отшельником и оборвал все связи с друщьями. А вот его сын активно снимается в новых проектах.
«Я стал отшельником? Нет, это мой отец им стал. У него есть земля на озере, теперь он там живет», — сказал Алексей.
Геннадий Петрович теперь поддерживает контакт только с самыми близкими. Сам Алексей часто приезжает к 87-летнему отцу на остров, расположенный в Ленинградской области.
«Помогаю по хозяйству», — признался он.
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К слову, дочка Алексея от первого брака тоже регулярно общается с дедушкой. Она продолжает актерскую династию и уже играет в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.
Добавим, что Нилов-младший опроверг новости о том, что его папа пережил две клинические сердцы. Он рассказал в программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», что у артисты были проблемы с сердцем, но не критические.