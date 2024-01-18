87-летний актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов стал отшельником на острове

«Я стал отшельником? Нет, это мой отец им стал. У него есть земля на озере, теперь он там живет», — сказал Алексей.

Геннадий Петрович теперь поддерживает контакт только с самыми близкими. Сам Алексей часто приезжает к 87-летнему отцу на остров, расположенный в Ленинградской области.

«Помогаю по хозяйству», — признался он.

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К слову, дочка Алексея от первого брака тоже регулярно общается с дедушкой. Она продолжает актерскую династию и уже играет в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

Добавим, что Нилов-младший опроверг новости о том, что его папа пережил две клинические сердцы. Он рассказал в программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», что у артисты были проблемы с сердцем, но не критические.