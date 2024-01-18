YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV» из-за нарушения правил

Однако у Михалкова также есть одноименный сайт. Скорее всего, он продолжит публиковать передачи, в которых обсуждает острые темы и высказывает свое мнение, на этой платформе.

Также режиссер ведет свои соцсети. 78-летний артист рад тому, что имеет такую возможность, делится с людьми своими мыслями и рассказывать о разных событиях в мире кино и не только, о чем упоминал в одном из недавних интервью.

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