YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV» из-за нарушения правил

Никита Михалков в последнее время активно вел свой канал «Бесогон TV» на YouTube. На него было подписано 903 тысячи человек. Однако 18 января канал артиста был заблокирован.
Согласно сообщению, владельцы видеохостинга это сделали «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».
Однако у Михалкова также есть одноименный сайт. Скорее всего, он продолжит публиковать передачи, в которых обсуждает острые темы и высказывает свое мнение, на этой платформе.
Также режиссер ведет свои соцсети. 78-летний артист рад тому, что имеет такую возможность, делится с людьми своими мыслями и рассказывать о разных событиях в мире кино и не только, о чем упоминал в одном из недавних интервью.
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