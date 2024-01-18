Легостаев признался, что на него обиделся Киркоров из-за песни «Расскажи, как надо любить»

Константин Легостаев рассказал Яне Чуриковой, как у него протекает жизнь после «Фабрики звезд». Он признался, что продолжает выпускать новые треки, а также гастролирует. Певец вспомнил, как его хит «Расскажи, как надо любить» вызвал ажиотаж.
Сразу несколько звезд захотели выкупить эту композицию. Первым был Филипп Киркоров. Однако тогда Легостаев не воспринял его слова всерьез. В итоге песню выкупила Лолита Милявская. Это привело к тому, что король отечественной эстрады обиделся на коллегу.
«Я спел свою песню «Под одним одеялом». И ко мне подходит Киркоров и говорит: «Костя, у тебя есть песня «Расскажи, как надо любить». Она мне очень нравится». И забыли. Недели через три мне звонит Лола Милявская и говорит: «Это Лола, мне дали твой номер. Короче, ты пел на «Фабрике» песню, называется «Расскажи, как», я у тебя ее возьму на любых твоих условиях. Приезжай в гости, договоримся».
И вот мы договорились. Эта песня у нее взяла «Песню года». Я получил свой первый диплом как композитор и автор. Через полгода мы пересекаемся на каком-то концерте с Филиппом. Он подбегает ко мне: «Кость, я же тебе тогда говорил, что эта песня нравится мне. Почему?» Я сказал, что он ничего мне не предлагал тогда. Он почти обиделся на меня», — поделился Константин в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».
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Он признался, что после того случая написал две песни для Киркорова. Они заключили договор. Легостаев отметил, что пока певец не записал эти песни. По словам артиста, Филипп его заверил, что в нужный час их презентует. Он также отметил, что раньше был дорогим композитором, а теперь берет меньше за свою работу.