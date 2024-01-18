Легостаев признался, что на него обиделся Киркоров из-за песни «Расскажи, как надо любить»

«Я спел свою песню «Под одним одеялом». И ко мне подходит Киркоров и говорит: «Костя, у тебя есть песня «Расскажи, как надо любить». Она мне очень нравится». И забыли. Недели через три мне звонит Лола Милявская и говорит: «Это Лола, мне дали твой номер. Короче, ты пел на «Фабрике» песню, называется «Расскажи, как», я у тебя ее возьму на любых твоих условиях. Приезжай в гости, договоримся».

И вот мы договорились. Эта песня у нее взяла «Песню года». Я получил свой первый диплом как композитор и автор. Через полгода мы пересекаемся на каком-то концерте с Филиппом. Он подбегает ко мне: «Кость, я же тебе тогда говорил, что эта песня нравится мне. Почему?» Я сказал, что он ничего мне не предлагал тогда. Он почти обиделся на меня», — поделился Константин в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».