Анна Михалкова об откровенных сценах в кино: «Надо было дожить почти до 50 лет, чтобы на это решиться»

«По поводу сцен обнаженных. Надо было дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Я поняла, что дальше видимо будет хуже, поэтому сейчас – самое то. Я объясню. Понимаю, что профессия подразумевает какие-то рассказанные истории и про какую-то интимную жизнь людей. Но у меня никогда не было такого материала, где мне действительно надо было переходить эту черту.

Могу сказать точно, что я ее и не перейду дальше никогда, потому что для меня эта вещь сложная. В этой истории это настолько оправдано. В той ситуации, в которой оказывается этот персонаж. Здесь персонаж настолько обнажается вообще, настолько становится беззащитным, жалким – это настолько отвратительно. Это сложно выдержать», – пояснила звезда в беседе с режиссером.