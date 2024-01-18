Анна Михалкова об откровенных сценах в кино: «Надо было дожить почти до 50 лет, чтобы на это решиться»

Анна Михалкова посетила передачу Федора Бондарчука «Кино в деталях». Она рассказала о самых ярких ролях, которые сыграла в 2023 году. Актриса выделила фильм «Чувства Анны». Она призналась, что ей было неловко, так как там много сцен, где ее показано крупным планом.
Также дочка Никиты Михалкова решилась на откровенную сцену, что себе ранее не позволяла. Артистка, которой в мае исполнится 50 лет, рассказала, почему нарушила собственное табу.
«По поводу сцен обнаженных. Надо было дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Я поняла, что дальше видимо будет хуже, поэтому сейчас – самое то. Я объясню. Понимаю, что профессия подразумевает какие-то рассказанные истории и про какую-то интимную жизнь людей. Но у меня никогда не было такого материала, где мне действительно надо было переходить эту черту.
Могу сказать точно, что я ее и не перейду дальше никогда, потому что для меня эта вещь сложная. В этой истории это настолько оправдано. В той ситуации, в которой оказывается этот персонаж. Здесь персонаж настолько обнажается вообще, настолько становится беззащитным, жалким – это настолько отвратительно. Это сложно выдержать», – пояснила звезда в беседе с режиссером.
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Федор Бондарчук похвалил работу Анны. Он отметил, что с помощью крупных планов она смогла показать личность своей героини. Михалкова призналась, что один раз посмотрела фильм и больше этого делать не хочет, так как испытывает сложные чувства.