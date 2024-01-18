Легостаев рассказал, что пошел против воли Пугачевой на «Фабрике звезд»: «Сидит и кулак мне показывает»

Константин Легостаев решил рассказать всю подноготную пятой «Фабрики звезд» в которой он участвовал. Певец признался, что ему помогла пройти кастинг без очереди Лина Арифулина. А вот Алла Пугачева, которая была членом жюри, уже на первом этапе взяла его и заявила, что второй этап ему проходить не надо.
Позже артист понял, что у Примадонны к нему было особое отношения. Но однажды он все же пошел против ее воли. Когда было голосование, Легостаев отдал свой голос не Майку Мироненко, как его попросили руководители шоу, а Даше Клюшниковой.
«Мое последнее слово, я иду с этой звездой и отдаю ей. Из-за смотрю, Алла Борисовна сидит и кулак мне показывает. А уже поздно, все. Эфир прямой, ничего уже не сделаешь. Но Алла Борисовна воспользовалась правом вета и Майка Мироненко оставили», – пояснил Легостаев.
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Он подчеркнул, что в итоге все остались довольны. Певец признался, что хотел оставить Дашу, так как на тот момент она не успела раскрыться на проекте. При этом артист отметил, что на тему голосования на него давили те «кто рулил проектом». Об этом Константин поведал в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».