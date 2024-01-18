Легостаев рассказал, что пошел против воли Пугачевой на «Фабрике звезд»: «Сидит и кулак мне показывает»

Константин Легостаев решил рассказать всю подноготную пятой «Фабрики звезд» в которой он участвовал. Певец признался, что ему помогла пройти кастинг без очереди Лина Арифулина. А вот Алла Пугачева, которая была членом жюри, уже на первом этапе взяла его и заявила, что второй этап ему проходить не надо.

Позже артист понял, что у Примадонны к нему было особое отношения. Но однажды он все же пошел против ее воли. Когда было голосование, Легостаев отдал свой голос не Майку Мироненко, как его попросили руководители шоу, а Даше Клюшниковой.