Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты» после вечеринки Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров уже извинился, что в декабре посетил клуб «Мутабор», где состоялась скандальная вечеринка Насти Ивлеевой. Певец в смелом наряде отметился с другими гостями на видео. После этого ему объявили бойкот на телевидении, вырезав из всех новогодних передач.
А теперь стало известно, что артиста также вырезали из сериала «Сваты». Он снялся в серии в 2010 году. Но теперь телеканал «Дом кино» продемонстрировал эту серию без участия короля отечественной эстрады.
Отметим, что в этой серии Киркоров, играя самого себя, внезапно приезжает на экскурсию в винодельню и сражает своим появлением героев сериала. А один из главных персонажей «Сватов», Митя, называет певца «дорогим Филиппом» и лично проводит его по «закромам».
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Но теперь понять, что кадры были вырезаны можно только по тому, что музыка резко обрывается. На сюжет вырезанные сцены не повлияли, пишет телеграм-канал Baza.
Напомним, что ранее Киркорова убрали из новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!».