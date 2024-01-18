Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты» после вечеринки Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров уже извинился, что в декабре посетил клуб «Мутабор», где состоялась скандальная вечеринка Насти Ивлеевой. Певец в смелом наряде отметился с другими гостями на видео. После этого ему объявили бойкот на телевидении, вырезав из всех новогодних передач.

А теперь стало известно, что артиста также вырезали из сериала «Сваты». Он снялся в серии в 2010 году. Но теперь телеканал «Дом кино» продемонстрировал эту серию без участия короля отечественной эстрады.