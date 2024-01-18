У задержанного актера Руденко нашли 38 неоплаченных штрафов на 110 тысяч рублей

Журналисты выяснили, что Руденко ездит на Porsche Macan. Он регулярно нарушает правила дорожного движения. Актер не только нарушает скоростной режим, но также не соблюдает дорожную разметку, не пристегивает ремень и говорит по телефону за рулем.

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Более того, за последние восемь лет он четыре раза становился участником ДТП, сообщает телеграм-канал SHOT. Напомним, что Анатолию за хранение запрещенных веществ грозит до трех лет тюрьмы. Но если выяснится, что это не первый случай нарушения закона о наркотиках, то его могут лишить свободы на 10 лет.