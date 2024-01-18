У задержанного актера Руденко нашли 38 неоплаченных штрафов на 110 тысяч рублей

Анатолий Руденко находится в отделении полиции. Накануне актера задержали, когда он ехал в такси. Из-за странного поведения его обыскали и нашли пакетик с запрещенными веществами, который был спрятан в трусах.
А теперь выяснилось, что у звезды сериала «Две судьбы» нашли 38 неоплачиваемых штрафов на 110 тысяч рублей. По этой причине его сразу после завершения допроса передадут судебным приставам.
Журналисты выяснили, что Руденко ездит на Porsche Macan. Он регулярно нарушает правила дорожного движения. Актер не только нарушает скоростной режим, но также не соблюдает дорожную разметку, не пристегивает ремень и говорит по телефону за рулем.
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Более того, за последние восемь лет он четыре раза становился участником ДТП, сообщает телеграм-канал SHOT. Напомним, что Анатолию за хранение запрещенных веществ грозит до трех лет тюрьмы. Но если выяснится, что это не первый случай нарушения закона о наркотиках, то его могут лишить свободы на 10 лет.