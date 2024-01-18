Пострадавший при пожаре сын актера Басова заразился в больнице ковидом: «Сейчас на кислороде»

Александр Басов на днях сообщил, что у него произошел дома пожар. Он жил на даче, где произошла неисправность на электрической линии. Сын актера и режиссера Владимира Басова смог сам потушить огонь, но внутри все сгорело, а затем пожарные залили все специальной смесью.
Сам Александр надышался угарным газом и попал в больницу. Он написал сообщение в соцсетях, где просил о помощи. Режиссеру предстоит восстанавливать дом. А теперь он еще и заболел ковидом.
«Неважно, я по-прежнему в больнице. Меня выписали из Дмитровской больницы, куда я попал после пожара. Там меня заразили ковидом. И сейчас лечусь в Егорьевске, в областном ковидном центре. Легкие пострадали во время пожара. Отравление серьезное… Я и сейчас на кислороде. А теперь еще и ковид — неприятные совпадения», — пояснил Александр.
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Также он признался, что не сможет вернуться домой, так как там нет ни света, ни воды, ни других необходимых коммуникаций. Режиссер отметил, что в одночасье в его жизни все рухнуло. Также Басов рассказал, что его мама Валентина Титова назвала произошедшее ужасом, пишет KP.RU.