Пострадавший при пожаре сын актера Басова заразился в больнице ковидом: «Сейчас на кислороде»

Александр Басов на днях сообщил, что у него произошел дома пожар. Он жил на даче, где произошла неисправность на электрической линии. Сын актера и режиссера Владимира Басова смог сам потушить огонь, но внутри все сгорело, а затем пожарные залили все специальной смесью.

Сам Александр надышался угарным газом и попал в больницу. Он написал сообщение в соцсетях, где просил о помощи. Режиссеру предстоит восстанавливать дом. А теперь он еще и заболел ковидом.