Певец Легостаев о покровительстве Пугачевой: «Мне сказал Киркоров: «У тебя был такой шанс по имени Алла!»

Константин Легостаев редко дает интервью, но на этот раз он побывал на передаче у Яны Чуриковой. Бывший участник пятой «Фабрики звезд» вспомнил, как Алла Пугачева помогла ему попасть в проект.

Он также рассказал, что порой во время жизни в звездном доме певица к нему относилась более внимательно, чем к другим участникам. И теперь спустя годы артист понимает, что Примадонна могла сделать из него звезду, но он просто не смог притворяться и играть симпатию.