Певец Легостаев о покровительстве Пугачевой: «Мне сказал Киркоров: «У тебя был такой шанс по имени Алла!»

Константин Легостаев редко дает интервью, но на этот раз он побывал на передаче у Яны Чуриковой. Бывший участник пятой «Фабрики звезд» вспомнил, как Алла Пугачева помогла ему попасть в проект.
Он также рассказал, что порой во время жизни в звездном доме певица к нему относилась более внимательно, чем к другим участникам. И теперь спустя годы артист понимает, что Примадонна могла сделать из него звезду, но он просто не смог притворяться и играть симпатию.
Также Константин признался, что уже после «Фабрики» многие коллеги откровенно его ругали за то, что он упустил такой шанс. Певец заверил, что тогда не осознавал особого отношения. Но фаворит Примадонны также рассказал, что ему были приятны неожиданные моменты ее поддержки.
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«Мне потом сказали Филипп Киркоров и Сережа Зверев: "Кость, какой ты был дурак! У тебя был такой шанс по имени Алла!" Мне до сих пор Филипп это говорит. Я знаю, но вернуть меня сейчас туда на 20 лет назад с моими мозгами — я бы сделал точно так, как сделал. Я не могу играть, я плохой актер. Конечно, все это заметили», – высказался Легостаев в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».