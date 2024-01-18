Зарубина озвучила причину, почему в шоу-бизнесе недолюбливают SHAMANа: «Вообще не признают талантливых людей»

Ярослав Дронов, которого знают под псевдонимом SHAMAN, не раз водвергался критике со стороны коллег. Ходят сухи, что на «Песне года» некоторые артисты не хотели с ним выходить на одну сцену.
На этот раз Ольга Зарубина высказалась о том, почему популярного исполнителя многие недолюбливают в шоу-бизнесе. Она уверена, что это просто проявление зависти, которое артисты испытывают не только к Дронову, но и другим талантливым персонам.
«Звезды недолюбливают не конкретно SHAMANа, они вообще не признают талантливых людей. Тех, кто круто поет, у кого красивый и мощный вокал. Тех, кто умеет технически владеть голосом и красиво петь. В голосе должны быть краски, которых нет у большинства наших звезд. Элементарная зависть со стороны артистов», – считает Зарубина.
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Она добавила, что дар получают от Бога, а вот назвать себя «королем» может любой человек. По мнению артистки, SHAMAN очень яркий исполнитель, а также имеет свою фирменную подачу вокала. Эстрадная певица отметила, что и на себе не раз ощущала неприязнь со стороны коллег. Она пожелала Дронову, чтобы он набрался терпения, пишет «МК».