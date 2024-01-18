Зарубина озвучила причину, почему в шоу-бизнесе недолюбливают SHAMANа: «Вообще не признают талантливых людей»

Ярослав Дронов, которого знают под псевдонимом SHAMAN, не раз водвергался критике со стороны коллег. Ходят сухи, что на «Песне года» некоторые артисты не хотели с ним выходить на одну сцену.

На этот раз Ольга Зарубина высказалась о том, почему популярного исполнителя многие недолюбливают в шоу-бизнесе. Она уверена, что это просто проявление зависти, которое артисты испытывают не только к Дронову, но и другим талантливым персонам.