Зарубина озвучила причину, почему в шоу-бизнесе недолюбливают SHAMANа: «Вообще не признают талантливых людей»

Ольга Зарубина отметила, что фирменное звучание есть только у талантливых артистов. Фото: Global Look Press

Ольга Зарубина назвала SHAMANа ярким исполнителем. Звезда уверена, что ему завидуют.

Ярослав Дронов, которого знают под псевдонимом SHAMAN, не раз водвергался критике со стороны коллег. Ходят сухи, что на «Песне года» некоторые артисты не хотели с ним выходить на одну сцену. 

На этот раз Ольга Зарубина высказалась о том, почему популярного исполнителя многие недолюбливают в шоу-бизнесе. Она уверена, что это просто проявление зависти, которое артисты испытывают не только к Дронову, но и другим талантливым персонам. 

«Звезды недолюбливают не конкретно SHAMANа, они вообще не признают талантливых людей. Тех, кто круто поет, у кого красивый и мощный вокал. Тех, кто умеет технически владеть голосом и красиво петь. В голосе должны быть краски, которых нет у большинства наших звезд. Элементарная зависть со стороны артистов», – считает Зарубина. 

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Она добавила, что дар получают от Бога, а вот назвать себя «королем» может любой человек. По мнению артистки, SHAMAN очень яркий исполнитель, а также имеет свою фирменную подачу вокала. Эстрадная певица отметила, что и на себе не раз ощущала неприязнь со стороны коллег. Она пожелала Дронову, чтобы он набрался терпения, пишет «МК».

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