Певец Легостаев признался, что попал на «Фабрику звезд» благодаря Пугачевой: «Она меня отстояла»

Константин Легостаев был участником пятой «Фабрики звезд». Он на тот момент уже был знаком с Евой Польной и спел с ней хит «Ждать и петь». А вот на сам проект он попал легко. Еще в очереди в «Останкино» его заметила Лина Арифулина, с которой певец был знаком.
Именно она сразу провела его на кастинг. В беседе с Яной Чуриковой артист признался, что потом уже его взять в шоу благодаря Алле Пугачевой, которая была членом жюри. Примадонна не раз помогала ему на самом проекте.
«Сидела Алла Борисовна, сидел Макс Фадеев, сидел Игорь Матвиенко. Я начал петь песню — хит с Евой Польной. Алла Борисовна сказала: «Все супер! Мы тебя берем!» Через день был второй тур. Я опять с этой гитарой выхожу туда. Только хочу рот раскрыть, а Алла Борисовна: «Я же тебе сказала, что ты прошел уже. Иди отсюда, не трать наше время».
Только благодаря Алле Борисовне я попал на проект. Потому что Максу или Игорю я не бы выгоден, так как я сам композитор. Макс был настроен даже против, но Алла Борисовна отстояла меня», — пояснил Легостаев в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».
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Он также отметил, что также его одобрил Константин Эрнст. Артист вспомнил, что первое время в звездном доме чувствовал себя неуютно и прятался от камер. По словам певца, он вел себя тихо и не выпячивал себя.