Певец Легостаев признался, что попал на «Фабрику звезд» благодаря Пугачевой: «Она меня отстояла»

Константин Легостаев был участником пятой «Фабрики звезд». Он на тот момент уже был знаком с Евой Польной и спел с ней хит «Ждать и петь». А вот на сам проект он попал легко. Еще в очереди в «Останкино» его заметила Лина Арифулина, с которой певец был знаком.

Именно она сразу провела его на кастинг. В беседе с Яной Чуриковой артист признался, что потом уже его взять в шоу благодаря Алле Пугачевой, которая была членом жюри. Примадонна не раз помогала ему на самом проекте.