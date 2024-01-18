Задержанный актер Анатолий Руденко перевозил запрещенные вещества в трусах

Анатолий Руденко 17 января был задержан. Он ехал в такси, которое остановили сотрудники ДПС. Поведение актера их насторожило, а при обыске бы найден пакет с запрещенными веществами.
Сначала он утверждал, что это якобы отрава для собак, которую он нашел в парке, когда гулял со своим питомцем. Однако пакетик был спрятан в трусах и примотан к телу скотчем. Затем звезду сериала «Две судьбы» отвезли в отделение, чтобы выяснить все подробности этой истории. Отмечается, что артист вел себя спокойно и даже улыбался.
Адвокаты признаются, что может быть возбуждено дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». Если будет установлено, что Руденко нарушал закон таким же способом ранее, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы, пишет Telegram-канала Shot.
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Напомним, что у актера известные родители. Его мама Любовь Руденко знаменита своими ролями в кино. А вот отцом Анатолия сначала считали Кирилла Макеенко, но спустя время выяснилось, что на самом деле его папа — Александр Мартынов.