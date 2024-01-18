Задержанный актер Анатолий Руденко перевозил запрещенные вещества в трусах

Анатолий Руденко 17 января был задержан. Он ехал в такси, которое остановили сотрудники ДПС. Поведение актера их насторожило, а при обыске бы найден пакет с запрещенными веществами.

Сначала он утверждал, что это якобы отрава для собак, которую он нашел в парке, когда гулял со своим питомцем. Однако пакетик был спрятан в трусах и примотан к телу скотчем. Затем звезду сериала «Две судьбы» отвезли в отделение, чтобы выяснить все подробности этой истории. Отмечается, что артист вел себя спокойно и даже улыбался.