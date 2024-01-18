Бармены к премьере нового сериала сделали специальный сет «Повышая градус» в Санкт-Петербурге

Скоро на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала «Повышая градус». Сюжет рассказывает, как трое уволенных с завода женщин открывают свой собственный бизнес. В честь этого события будет устроен сюрприз для жителей Петербурга.

С 20 января по 8 февраля 2024 года ТНТ подготовил специальный эксклюзивный сет, который разработали бармены Петербурга. Попробовать его сможет любой желающий.