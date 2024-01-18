Бармены к премьере нового сериала сделали специальный сет «Повышая градус» в Санкт-Петербурге

Скоро на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала «Повышая градус». Сюжет рассказывает, как трое уволенных с завода женщин открывают свой собственный бизнес. В честь этого события будет устроен сюрприз для жителей Петербурга.
С 20 января по 8 февраля 2024 года ТНТ подготовил специальный эксклюзивный сет, который разработали бармены Петербурга. Попробовать его сможет любой желающий.
Добавим, что главные роли в комедии о том, как женщины ведут алкогольный бизнес в небольшом городке, сыграли Ольга Тумайкина, Катерина Ковальчук и Анна Уколова. В проекте также отметились Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов и другие известные персоны.
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Премьера состоится 22 января в 20:00 на канале ТНТ.
Новый сериал «Повышая градус». Фото: пресс-служба ТНТ