Виктория Богатырева призналась, что у нее сложности в отношениях с дочерью: «Она прощупывает границы»

44-летняя Виктория Богатырева рассказала, как встретила Новый год. Она призналась, что заболела и лежала в постели. Актриса рассказала, что у нее также сейчас непростой период в отношениях с дочкой Варей, которая учится в седьмом классе.
По словам знаменитости, наследница переживает переходный возраст, поэтому регулярно проверяет ее на стойкость. Богатырева отметила, что дочка красивая и высокая. Сейчас у нее меняются вкусы и цели.
«Непростой период, который нужно пережить. Она то хочет деньги зарабатывать, то творчеством заниматься», — пояснила актриса.
«Она прощупывает границы — куда может заходить, а куда нет. Периодически пытается быть взрослой. На что я ей говорю: «Варь, все-таки мама здесь я, а не ты». Она хочет взять уже другую территорию», — добавила она, пишет KP.RU.
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Напомним, что Виктория была в браке с Алексеем Макаровым. Они давно развелись. Артистка встретила нового мужа во время пандемии. А вот ее экс-супруг построил отношения с бортпроводницей Полиной Загоскиной, которая на 23 года его младше.