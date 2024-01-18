Виктория Богатырева призналась, что у нее сложности в отношениях с дочерью: «Она прощупывает границы»

44-летняя Виктория Богатырева рассказала, как встретила Новый год. Она призналась, что заболела и лежала в постели. Актриса рассказала, что у нее также сейчас непростой период в отношениях с дочкой Варей, которая учится в седьмом классе.

По словам знаменитости, наследница переживает переходный возраст, поэтому регулярно проверяет ее на стойкость. Богатырева отметила, что дочка красивая и высокая. Сейчас у нее меняются вкусы и цели.