Принц Уильям отказался от королевских полномочий после госпитализации Кейт Миддлтон

Принц Уильям отказался от исполнения королевских обязанностей на некоторое время. Он принял такое решение вскоре после того, как его жена Кейт Миддлтон была госпитализирована в клинику в Лондоне. Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости.
Она проведет на реабилитации несколько месяцев и вернется к обязанностям только к Пасхе. В связи с этим принц Уильям решил взять на себя все заботы по воспитанию троих детей: принца Джорджа, принца Луи и принцессы Шарлотты. Также он будет заботиться о себе.
Источники уже опровергли, что у Миддлтон онкологической заболевание. Операция прошла успешно, но ей нужно время на восстановление.
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Отметим, что принцесса Уэльская не появится на премии Bafta в феврале, а также пропустит службу в честь Дня Содружества, парад в честь Дня святого Давида и парад в честь Дня святого Патрика в марте, об этом пишет Daily Mail.
Добавим, что в больницу попал и король Карл III. У него было обнаружено доброкачественное новообразование. В скором времени ему сделают операцию.