Принц Уильям отказался от королевских полномочий после госпитализации Кейт Миддлтон

Источники уже опровергли, что у Миддлтон онкологической заболевание. Операция прошла успешно, но ей нужно время на восстановление.

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Отметим, что принцесса Уэльская не появится на премии Bafta в феврале, а также пропустит службу в честь Дня Содружества, парад в честь Дня святого Давида и парад в честь Дня святого Патрика в марте, об этом пишет Daily Mail.

Добавим, что в больницу попал и король Карл III. У него было обнаружено доброкачественное новообразование. В скором времени ему сделают операцию.