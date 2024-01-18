Юморист Александр Гудков вернулся в Россию

Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом стало известно 18 января. Комика заметили в аэропорту Шереметьево. Очевидец сообщил об этом сайту URA.ru. Однако неизвестно, куда потом направился в артист.
Добавим, что именно в этот день Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Воздушное пространство было закрыто на неопределенны срок.
Добавим, что возможно Гудков вернулся на родину раньше и наоборот собирался улететь из Москвы.
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Напомним, что Александр еще в 2022 году улетел в Турцию. Тогда уже перестали снимать шоу «Вечерний Ургант».