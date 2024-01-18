Юморист Александр Гудков вернулся в Россию

Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом стало известно 18 января. Комика заметили в аэропорту Шереметьево. Очевидец сообщил об этом сайту URA.ru. Однако неизвестно, куда потом направился в артист.

Добавим, что именно в этот день Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Воздушное пространство было закрыто на неопределенны срок.