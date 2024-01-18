Сын Владимира Басова и Валентины Титовой отравился угарным газом при пожаре

Александр Басов является сыном известного режиссера, народного артиста СССР Владимира Басова и актрисы Валентины Титовой. Он в последнее время жил в загородном доме, который считается семейной дачей. И режиссер признался, что на днях там случился пожар.
По его словам, либо произошло замыкание на линии электричества, либо случилась неисправность отопительного прибора, что привело к возгоранию. Он смог сам погасить огонь с помощью снега. Однако потом надышался угарного газа и провел время в больнице, где дышал кислородом.
Пожарные приехали через 20 минут и залили все поверхности жидкостью с пеной, чтобы избежать нового огня. По словам Басова, они нанесли больше ущерба дому, чем сам пожар.
«Первые сутки без отрыва сидел на кислороде. Только сейчас начал связно соображать. И лечиться, по ходу, придется долго, и неясно, насколько можно вылечиться. Восстановление дома сейчас оцениваю, но это тоже непросто», — пояснил он.
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Режиссер признался, что не откажется от помощи. Он намерен начать восстанавливать дом и заняться здоровьем, так как оно в неудовлетворительном состоянии, пишет KP.RU.