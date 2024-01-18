Сын Владимира Басова и Валентины Титовой отравился угарным газом при пожаре

Александр Басов является сыном известного режиссера, народного артиста СССР Владимира Басова и актрисы Валентины Титовой. Он в последнее время жил в загородном доме, который считается семейной дачей. И режиссер признался, что на днях там случился пожар.

По его словам, либо произошло замыкание на линии электричества, либо случилась неисправность отопительного прибора, что привело к возгоранию. Он смог сам погасить огонь с помощью снега. Однако потом надышался угарного газа и провел время в больнице, где дышал кислородом.