Блогера Сергея Косенко начали разыскивать приставы

В четверг, 18 января, стало известно, что приставы начали разыскивать блогера Сергея Косенко, который недавно бросил своего новорожденного ребенка в снег.

У Косенко нашли долг за неуплату денег за землю в центре Москвы, которую он взял в аренду у Департамента городского имущества.

Во временное пользование власти столицы сдали блогеру 7220 квадратных метров на Ленинградском проспекте. В итоге Косенко просрочил оплату в 28 682 рубля. Суд постановил Сергею выплатить задолженность, но решение он проигнорировал.

Теперь сотрудники ФССП ищут его имущество и банковские счета, чтобы вернуть его долг по закону

По предварительной информации, Косенко находится в Дубае.

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