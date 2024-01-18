Блогера Сергея Косенко начали разыскивать приставы

В четверг, 18 января, стало известно, что приставы начали разыскивать блогера Сергея Косенко, который недавно бросил своего новорожденного ребенка в снег.
У Косенко нашли долг за неуплату денег за землю в центре Москвы, которую он взял в аренду у Департамента городского имущества.
Во временное пользование власти столицы сдали блогеру 7220 квадратных метров на Ленинградском проспекте. В итоге Косенко просрочил оплату в 28 682 рубля. Суд постановил Сергею выплатить задолженность, но решение он проигнорировал.
Теперь сотрудники ФССП ищут его имущество и банковские счета, чтобы вернуть его долг по закону
По предварительной информации, Косенко находится в Дубае.
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