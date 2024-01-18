Сергей Сафронов: «Увольнение из «Битвы экстрасенсов» спасло мне жизнь»

Бывший ведущий популярного шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов сообщил, что увольнение из проекта спасло ему жизнь. После того скандала у фокусника появилось много времени, и он обратился в клинику, чтобы обследовать свой организм. Врачи обнаружили у шоумена онкологическое заболевание.

«Если бы я остался на «Битве экстрасенсов», я бы не пошел к врачу», — рассказал он.

Сафронов ушел из «Битвы» из-за скандала. Некоторые экстрасенсы утверждали, что Сергей требовал с них деньги за слив информации о героях, с которыми они работали во время прохождения испытаний.

Но шоумен говорит, что ничего такого быть не могло.

«Как я могу подсказывать, если я сам получал какую-либо информацию вместе с экстрасенсами. Я же не участвовал в создании испытания», — отметил Сафронов.

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