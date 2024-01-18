Звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко задержан с наркотиками в Москве

В ночь на четверг, 18 января, полицейские задержали в Москве актера из сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко. Сотрудники ДПС остановили такси, на заднем сидении которого ехал артист. Поведение пассажира правоохранителям показалось странным.

В ходе обыска у Руденко обнаружили сверток с белым веществом.

Сам актер утверждает, что это отрава для животных, которую он нашел случайно в Ходынском парке во время прогулки со своим псом.

«Знаете же, догхантеры подбрасывают! Я поднял и положил в куртку, забыл», — заявил Руденко сотрудникам ДПС.

Уже доказано, что найденное вещество — наркотик. В ближайшее время в отношении актера могут завести дело.

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