Анастасия Волочкова об отношениях с Никитой Джигурдой: «Если он снимает с меня штаны, то с ним что-то не так»

Анастасия Волочкова высказалась о реальных отношениях с женатым Никитой Джигурдой. Балерина сообщила, что с шоуменом явно что-то не так, раз он позволяет себе стягивать с нее штаны.

«Если он снимает с меня штаны, то это, наверное, говорит о том, что с ним что-то не так. Расцениваю ли я это как домогательство? Это просто розыгрыш, шутка, ради смеха, и не более того», — заявила она.

Волочкова подчеркнула, что хорошо общается с женой Никиты Мариной Анисиной. Балерина заверила супругу шоумена, что между ними ничего нет и быть не может. Это якобы просто игра на камеру.

При этом Анастасия заявила, что Джигурда не пришел на пресс-конференцию с журналистами, хотя обещал.

«Если человеку не было бы что скрывать, наверное, он бы уже давно сидел здесь», — отметила она.

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