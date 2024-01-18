Девушка Тимати ответила на нападки Волочковой: «Я не хочу распыляться на глупого человека»

Анастасия Волочкова на пресс-конференции с журналистами заявила, что много так называемых деятелей в шоу-бизнесе еще не то себе позволяют. Она привела в пример девушку Тимати, Валентину Иванову, которая часто оголяет свои гениталии в соцсетях.

Однако модель не стала молчать и ответила балерине. Девушка называла Анастасию недалеким человеком.

«Я не хочу распыляться на глупого человека. Она со своими данными в своем-то возрасте могла бы чем-то полезным заняться, например, детей учить или помогать девушкам обрести красивую осанку, а не позориться на всю страну», — заявила Валентина.

Ответ Волочковой пока не последовал. Ждем.

Напомним, кто-то слил в Сеть видео, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда танцуют полураздетые. Кадры вызвали бурную реакцию в обществе. Шоу балерины потребовали отменить.

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