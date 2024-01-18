Николай Басков о личной жизни: «Сейчас я не готов к тому, чтобы жить в одном доме с кем-то»

Певец Николай Басков впервые прокомментировали свою личную жизнь. Обычно артист избегает такие вопросы и быстро переходит на другие темы.

Но в разговоре с бывшим редактором «Муз-ТВ» Арманом Давлетьяровым сообщил, что сейчас не состоит ни в каких отношениях. И вообще не готов строить новые на данный момент.

«Я привык жить один. И гостевой брак меня совершенно устраивает. Сейчас я не готов к тому, чтобы жить в одном доме с кем-то», — заявил он.

Басков подчеркнул, что быстро увлекается женщинами. Ему не составляет труда познакомиться и влиться в отношения. Но, как правило, это ни к чему не приводит.

Громких отношений у Баскова не было, в отличие от его коллег по шоу-бизнесу.

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